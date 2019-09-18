Шарлия пропускает тренировку ЦСКА перед матчем с «Лудогорцем»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия не принимает участия в тренировке армейцев накануне игры 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем».

По всей видимости, хорват, получивший травму в матче 9-го тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:0), не выйдет завтра на поле. Еще один защитник ЦСКА Седрик Гогуа, также травмировавшийся в последней игре чемпионата России, в Болгарию не прилетел. (Виталий Айрапетов)

Как ранее сообщала пресс-служба клуба, у Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей