Шарлия пропускает тренировку ЦСКА перед матчем с «Лудогорцем»
18:19
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия не принимает участия в тренировке армейцев накануне игры 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лудогорцем».
По всей видимости, хорват, получивший травму в матче 9-го тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:0), не выйдет завтра на поле. Еще один защитник ЦСКА Седрик Гогуа, также травмировавшийся в последней игре чемпионата России, в Болгарию не прилетел. (Виталий Айрапетов)
Как ранее сообщала пресс-служба клуба, у Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур