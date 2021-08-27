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Шамиль Газизов: «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы»

15:15
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для «Спартака».

«Попались соперники, с которыми можно играть. Что значит группа смерти? Нет, я так не скажу. Еще раз: это хорошие команды, с которыми можно бороться. Чем больше таких команд приезжает в Россию, тем лучше для нас. Есть ли у «Спартака» шансы? Конечно! Нужно верить и болеть за наши команды. Я думаю, «Спартак» выйдет из группы Лиги Европы», — сказал Газизов «СЭ».

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

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Владислав Флегонтов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»