"Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Айнтрахтом"

"Шахтер" сыграл вничью с "Айнтрахтом" в первом матче 1/16 инала Лиги Европы - 2:2. Немцы открыли счет на 7-й минуте усилиями Мартина Хинтереггера. "Горняки" сравняли на 10-й минуте - отличился Марлос, а на 11-й остались в меньшинстве. Удаление за грубый фол в центре поля заработал полузащитник Тарас Степаненко.

В начале второго тайма "Антрахт" вывел вперед Филип Костич. На 67-й минуте окончательный счет установил Тайсон.

"Брюгге" на своем поле обыграл "Зальцбург" - 2:1. Матч "Виктория" - "Динамо" (Загреб) завершился с тем же счетом.

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

"Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:2 (1:1)

Голы: Хинтереггер, 7 (0:1). Марлос, 10 - с пенальти (1:1). Костич, 50 (1:2). Тайсон, 67 (2:2).

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Бутко, Исмаили, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Патрик, Марлос (Соломон, 68), Коваленко (Малышев, 81), Мораес (Болбат, 90).

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш (де Гузман, 82), Хасебе, Роде (Виллемс, 46), Костич, Гачинович, Ребич, Йович.

Предупреждения: Степаненко, 6. Фернандеш, 19. Кривцов, 77. Гачинович, 84.

Удаление: Степаненко, 11.

Судья: Тэйлор (Англия).

14 февраля. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) - 2:1 (0:1)

Голы: Юнузович, 17 (0:1). Денсвил, 64 (1:1). Уэсли, 81 (2:1).

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Кулс (Пулен, 46), Вормер, Ритс, Ванакен, Амрабат (Диатта, 46), Схрейверс (Опенда, 79), Уэсли, Деннис.

"Зальцбург": Вальке, Ульмер, Рамалью, Лайнер, Понграчич, Юнузович, Самассеку, Шлагер (Мвепу, 76), Вольф (Дака, 89), Даббур, Гульбраннсен (Минамино, 85).

Предупреждения: Шлагер, 39. Вормер, 40. Ванакен, 43. Рамалью, 55. Ульмер, 62. Уэсли, 84. Лайнер, 84.

Судья: Кабаков (Болгария).

14 февраля. Брюгге. Стадион Ян Брейдел.

"Виктория" (Чехия) - "Динамо" (Хорватия) - 2:1 (0:1)

Голы: Ольмо, 41 (0:1). Перница, 54 (1:1). Перница, 83 (2:1).

"Виктория": Козачик, Хубник, Гавел, Перница, Хоржава, Коваржик, Хрошовски, Чермак (Прохазка, 46), Экпай (Петржела, 70), Каямба, Богюэль (Хоры, 81).

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович, Адеми, Гояк, Шитум (Моро, 64), Петкович, Оршич (Атьемвен, 76), Ольмо.

Предупреждения: Хубник, 10. Стоянович, 28. Прохазка, 67. Леовац, 72. Коваржик, 88.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

14 февраля. Пльзень. Стадион "Дусан Арена".