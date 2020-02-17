«Шахтер» усердно готовится к матчу с «Бенфикой» в Лиге Европы
19:56
«Шахтер» в своем официальном Twitter опубликовал фотографии с тренировки в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бенфикой».
Матч «Шахтер» — «Бенфика» состоится 20 февраля в 20.55 по московскому времени. Ответная встреча — 27 февраля в 23.00.
Захватывающая неделя @EuropaLeague!— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2020
Усердно готовимся к матчу с «Бенфикой» в четверг.
Все новости и фото с тренировки: https://t.co/uo3MYtLftb. pic.twitter.com/lpFHi2kCqn
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