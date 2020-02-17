«Шахтер» усердно готовится к матчу с «Бенфикой» в Лиге Европы

«Шахтер» в своем официальном Twitter опубликовал фотографии с тренировки в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бенфикой».

Матч «Шахтер» — «Бенфика» состоится 20 февраля в 20.55 по московскому времени. Ответная встреча — 27 февраля в 23.00.