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«Шахтер» усердно готовится к матчу с «Бенфикой» в Лиге Европы

19:56
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«Шахтер» в своем официальном Twitter опубликовал фотографии с тренировки в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бенфикой».

Матч «Шахтер» — «Бенфика» состоится 20 февраля в 20.55 по московскому времени. Ответная встреча — 27 февраля в 23.00.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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