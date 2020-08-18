Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Шахтер» потерпел самое крупное поражение в 1/2 финала за историю Лиги Европы и Кубка УЕФА

05:00
Лига Европы.
Лига Европы.
Теги:

«Шахтер» уступил «Интеру» (0:5) в полуфинале Лиги Европы. Украинский клуб установил антирекорд турнира.

Ранее ни одна команда не проигрывала со счетом 0:5 в полуфинале Лиги Европы или Кубка УЕФА. Это самое крупное поражение в 1/2 финала турнира за всю историю соревнований.

«Интеру» в финальном матче предстоит сыграть с «Севильей». Матч состоится 21 августа в Кельне. Начало в 22.00 по московскому времени.

Интер — Шахтер Д

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир