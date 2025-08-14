«Шахтер» и «Панатинаикос» встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА в четверг, 14 августа. Игра будет проходить на нейтральном поле в Кракове (Польша), стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Шахтер» — «Панатинаикос» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 21:00. Miejski im. Henryka Reymana (Краков)

Первый матч в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы состоялся на предыдущей неделе, 7 августа, и завершился вничью со счетом 0:0. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с «Самсунспором» из Турции.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм Хотспур», победивший «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в финале сезона-2024/25.