В Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала

Результаты жеребьевки

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания)

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Голландия)

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия)

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария)

ЧФР (Румыния) — «Севилья» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)

«Алкмар» (Голландия) — ЛАСК (Австрия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия)

«Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция)

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия)

«Брага» и «Порту» находятся совсем рядом и, по регламенту УЕФА, не могут принимать еврокубковые матчи в один день. У «Порту» преимущество, поскольку «драконы» финишировали на более высоком месте в чемпионате Португалии. Следовательно, «Брага» свой ответный матч 1/16 финала проведет дома в среду, 26 февраля, вне зависимости от того, кто будет ее соперником.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля. Начало в 20:55 мск и 23:00 мск, как на групповом этапе. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля.