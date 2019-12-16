«Шахтер» — «Бенфика», «Хетафе» — «Аякс». Лига Европы, 1/16 финала. Итоги жеребьевки
В Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Лига Европы. 1/16 финала
Результаты жеребьевки
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания)
«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция)
«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Голландия)
«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия)
«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария)
ЧФР (Румыния) — «Севилья» (Испания)
«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)
«Алкмар» (Голландия) — ЛАСК (Австрия)
«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия)
«Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия)
«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция)
«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия)
«Брага» и «Порту» находятся совсем рядом и, по регламенту УЕФА, не могут принимать еврокубковые матчи в один день. У «Порту» преимущество, поскольку «драконы» финишировали на более высоком месте в чемпионате Португалии. Следовательно, «Брага» свой ответный матч 1/16 финала проведет дома в среду, 26 февраля, вне зависимости от того, кто будет ее соперником.
Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля. Начало в 20:55 мск и 23:00 мск, как на групповом этапе. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля.