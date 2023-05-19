Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 14:32

«Севилья» — «Ювентус»: у голландских судей три «косяка». Маккели лишил себя финала ЛЧ?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
1/6

В ходе ответного полуфинального матча Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» (2:1) бригада Данни Маккели в трех эпизодах приняла решения, оказавшие непосредственное влияние как минимум на ход игры.

В конце первого тайма голландский арбитр, считающийся одним из лучших в Европе, ошибочно не зафиксировал фол Хуана Куадрадо, который ударил соперника шипами. В той ситуации у Маккели было два варианта решений: наказать туринца 11-метровым ударом и желтой карточкой или штрафным ударом и предупреждением. Но рефери выбрал третий путь и продолжил матч.

Видеоарбитр Пол ван Букел провел проверку, но в его действия не вмешался.

Несколько повторов с разных ракурсов позволяют предположить, что фол произошел на линии штрафной площади. Значит, в таком случае следовало назначить пенальти. Почему же этого не произошло? Возможно, как раз потому, что ван Букел не был уверен, где в действительности случился контакт. Или же, наоборот, он нашел тот повтор, где видно, что это было вне штрафной. Правда, такой повтор не показали во время телетрансляции.

Второй спорный эпизод — победный гол Эрика Ламелы, который голландцы засчитали. Туринцы яростно, но тщетно спорили, что в момент удара по воротам на линии полета мяча и за линией офсайда находился футболист «Севильи», перекрывавший обзор Войчеху Щенсны. У судей было другое мнение насчет создания помех голкиперу. Любопытно, что сразу после гола на поле выскочили оба запасных вратаря «Ювентуса» — Маттиа Перин и Карло Пинсольо. Один немного не добежал до Маккели, с которым уже дискутировал Щенсны. Никаких дисциплинарных санкций к ним применено не было.

Наконец, третий «косяк». Он случился на 115-й минуте, когда судья забыл, что у Маркоса Акуньи уже есть желтая карточка. В противном случае Маккели не вынес бы игроку «Севильи» второе предупреждение, а ограничился бы устным внушением. Но арбитр достал «горчичник», а затем, после «подсказки» туринца Леандро Паредеса и проверки своих записей, и красную карточку. Смотрелось это все, мягко говоря, нелепо — для матча такого уровня и судьи такого статуса.

Маккели называли одним из главных кандидатов на судейство стамбульского финала Лиги чемпионов. Работой на матче в Севилье он себя такого шанса, похоже, лишил.

Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».

Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».

Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».
Эпизод в матче полуфинала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».

0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой не смог выделить фаворита финала Лиги Европы
Новости
RSS RSS
Все новости