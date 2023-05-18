«Севилья» — «Ювентус»: прямая трансляция ответного матча полуфинала Лиги Европы

18 мая в Севилье (Испания) «Севилья» примет «Ювентус» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Ювентус». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru.

Первый матч между «Севильей» и «Ювентусом» завершился вничью — 1:1.

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).