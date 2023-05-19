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«Севилья» обыграла «Ювентус» и вышла в финал Лиги Европы

Мария Гусева
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«Севилья» — «Ювентус».
Фото AFP

«Ювентус» на выезде проиграл «Севилье» в дополнительное время ответного матча полуфинала Лиги Европы — 1:2.

Счет открыл нападающий гостей Душан Влахович на 65-й минуте встречи. На 71-й минуте полузащитник хозяев Сусо сравнял счет. В дополнительное время хавбек Эрик Ламела вывел «Севилью» вперед и установил окончательный счет встречи.

Первый матч между командами завершился вничью (1:1). Таким образом, «Севилья» вышла в финал турнира.

«Севилья» выиграла 6 из 6 финалов Лиги Европы, а теперь сыграет в седьмом против «Ромы».

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:1
Ювентус
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ФК Ювентус
4
12
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