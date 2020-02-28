«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Севилья» дома сыграла вничью с «ЧФР» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:0). В первой встрече также была зафиксирована ничья, но благодаря гостевому голу в следующую стадию вышла испанская команда.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Севилья» (Испания) — «ЧФР» (Румыния) — 0:0

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Эн-Несири, 76), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Фернанду Режес, Гудель, Хоан Хордан (Банега, 57), де Йонг, Сусо (Нолито, 67), Окампос.

«ЧФР»: Арлаускис, Винисиус, Камора, Маня, Буркэ (Боли, 27), Дяк, Джокович (Рондон, 78), Бордеяну, Траоре, Омрани (Голофка, 84), Пэун.

Предупреждения: Хесус Навас, 44. Дяк, 59. Джокович, 73. Бордеяну, 74. Боли, 85. Окампос, 90+2. Нолито, 90+3.

Удаление: Бордеяну, 90+1.

Судья: Трейманис (Латвия).

27 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Первый матч — 1:1.