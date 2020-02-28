«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы
«Севилья» дома сыграла вничью с «ЧФР» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (0:0). В первой встрече также была зафиксирована ничья, но благодаря гостевому голу в следующую стадию вышла испанская команда.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
«Севилья» (Испания) — «ЧФР» (Румыния) — 0:0
«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Эн-Несири, 76), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Фернанду Режес, Гудель, Хоан Хордан (Банега, 57), де Йонг, Сусо (Нолито, 67), Окампос.
«ЧФР»: Арлаускис, Винисиус, Камора, Маня, Буркэ (Боли, 27), Дяк, Джокович (Рондон, 78), Бордеяну, Траоре, Омрани (Голофка, 84), Пэун.
Предупреждения: Хесус Навас, 44. Дяк, 59. Джокович, 73. Бордеяну, 74. Боли, 85. Окампос, 90+2. Нолито, 90+3.
Удаление: Бордеяну, 90+1.
Судья: Трейманис (Латвия).
27 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Первый матч — 1:1.
Дополнительная информация:
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/