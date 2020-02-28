В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. В ней приняли участие 15 победителей пар 1/16 финала. Ответный матч «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесен из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.

1/8 финала

«Истанбул» (Турция) — «Копенгаген» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Вулверхэмптон» (Англия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия) — «Шахтер» (Украина)

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания)

«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) / «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Базель» (Швейцария)

«ЛАСК» (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта. Команда, которая указана первой в паре, проведет первый матч на своем поле.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта.