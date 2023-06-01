«Севилья» — «Рома»: три итоговых решения бригады судей правильные. Оснований для пенальти нет

В ходе финального матча Лиги Европы «Севилья» — «Рома» (1:1, пенальти — 4:1) бригада судей, в которую входили шесть англичан и один немец, в трех ключевых ситуациях в итоге приняла верные решения.

На 31-й минуте арбитр Антони Тэйлор правильно не назначил 11-метровый удар в пользу римлян. Несмотря на все попытки их игрока Тэмми Абрахама убедить рефери в обратном — в том, что Неманья Гудель ударил его ногой по голове, нарушил правила в своей штрафной площади и заслужил соответствующее наказание. На повторах видно, что футболист «Севильи» сыграл в мяч и выбил его. Абрахам сунул голову в направлении мяча — контакт если случился, то самый минимальный. А возможно, никакого контакта ноги бутсы Гуделя с его головой и не произошло.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Во втором эпизоде, на 75-й минуте, потребовалось вмешательство видеоарбитра Стюарта Аттуэлла. Он достаточно быстро определил, что Тэйлор ошибочно зафиксировал фол на Лукасе Окампосе. Потому что футболист «Ромы» сыграл в мяч — оснований для наказания 11-метровым ударом нет. В этом оперативно убедился сам судья и отменил свое первоначальное решение в виде пенальти.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

На 81-й минуте Тэйлор правильно поступил без помощи ВАР. Странно, что вокруг его решения не назначить 11-метровый удар в ворота «Севильи» возникли споры. Очевидно, что после прострела Неманьи Матича в штрафной площади испанской команды произошел контакт мяча с левой рукой их футболиста, которая находилась в естественном положении. Об этом и сказал Тэйлор, объясняя свое решение: рука Фернанду располагалась вдоль корпуса.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Если говорить об оценке, которую Тэйлору может поставить судейский наблюдатель и один из членов судейского комитета УЕФА Бьорн Кайперс, то она может оказаться достаточно высокой (с учетом, конечно, одной исправленной с помощью ВАР ошибки) — от 7,9 (8,4) до 7,9 (8,6).