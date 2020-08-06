Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Ромы» на матч 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Дуйсбурге и начнется в 19:55 мск.

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Фернандо, Банега, Хордан, Окампос, Сусо, Эн-Несири.

Запасные: Вацлик, Санчес, Серхи Гомес, Мунир, Эскудеро, Л. де Йонг, Оливер, Васкес, Мена, Хосе Алонсо, Хенаро, Пабло Перес.

«Рома»: Пау Лопес, Манчини, Ибаньес, Коларов, Бруну Перес, Диавара, Кристанте, Спинаццола, Дзаньоло, Мхитарян, Джеко.

Запасные: Кардинали, Миранте, Пеллегрини, Перотти, Вильяр, Сантон, Калинич, Фасио, Карлес Перес, Калафьори, Клюйверт.