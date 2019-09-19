«Севилья» разгромила «Карабах», «Дюделанж» на выезде одолел АПОЭЛ

Завершились матчи 1-го тура группового турнира Лиги Европы в группе А. «Карабах» на своем поле был разгромлен «Севильей» (0:3). В составе гостей голами отметились форварды Хавьер Эрнандес, Мунир, а также полузащитник Оливер Торрес.

В другом матче АПОЭЛ уступил «Дюделанжу» (3:4). В составе хозяев дублем отметился нападающий Андрия Павлович, еще один гол забил Томас Де Винсенти. У люксембуржцев голами отметились Антуан Бернье, Доминик Штольц и Данель Синани (дубль).

Лига Европы

Группа A

«Карабах» (Азербайджан) — «Севилья» (Испания) — 0:3 (0:0)

Голы: Эрнандес, 62 (0:1). Эль-Хаддади, 78 (0:2). Оливер Торрес, 85 (0:3).

«Карабах» (Азербайджан): Бегович, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов, Аилтон, Мичел, Гараев (Ибрагимли, 85), Ришард Алмейда, Зубир, Хайме Ромеро (Кинтана, 77), Гуйе (Абдуллаев, 67).

«Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Гудель, Васкес, Оливер Торрес (Даббур, 86), Хоан Хордан (Рони Лопеш, 58), Посо, Эрнандес (Банега, 72), Эль-Хаддади.

Предупреждения: Аилтон, 36. Медведев, 73. Гудель, 90+2.

Судья: Арановский (Украина).

19 сентября. Баку. «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова».

АПОЭЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург) — 3:4 (0:1)

Голы: Синани, 36 (0:1). Бернье, 51 (0:2). Павлович, 54 (1:2). Де Винсенти, 56 — с пенальти (2:2). Павлович, 58 (3:2). Штольц, 72 (3:3). Синани, 82 (3:4).

АПОЭЛ (Кипр): Белец, Меркис, Иоанну, Гентзоглу, Де Винсенти (Эфрем, 76), Матич, Яколиш (Жоаузинью, 46), Михайлович, Лукас Соуза (Аль-Таамари, 46), Безяк, Павлович.

«Дюделанж»: Жубер, Шнелль, Кирш (Лесквой, 63), Бушуари, Покар, Штольц (Колс, 90+3), Гарос, Моррен, Синани, Бернье, Менди (Лави, 67).

Предупреждения: Моррен, 28. Лесквой, 66. Гентзоглу, 87.

Судья: Мунтян (Молдавия).

19 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

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