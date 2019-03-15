"Севилья" пропустила на 120-й минуте и вылетела из Лиги Европы

Пражская "Славия" вырвала победу у "Севильи" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В основное время, как и неделю назад, команды сыграли 2:2. В начале дополнительного времени испанская команда вышла вперед, но чешский коллектив сумел отыграться и на 120-й минуте забить победный мяч.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

"Славия Пр" (Чехия) - "Севилья" (Испания) - 4:3 д.в. (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Нгаде-Нгаджюи, 15 (1:0). Бен Йеддер, 44 - с пенальти (1:1). Соучек, 47 - с пенальти (2:1). Эль-Хаддади, 54 (2:2). Васкес, 98 (2:3). ван Бюрен, 102 (3:3). Траоре, 119 (4:3).

"Славия": Коларж, Кудела, Дели, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Крал (М.Фридрих, 106), Стох (ван Бюрен, 93), Масопуст (Змргал, 90+2), Соучек, Траоре, Шкода (Олайинка, 77).

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Банега, Меса (Гоналон, 74), Хесус Навас, Бен Йеддер (М.Рог, 104), Сарабия (Андре Силва, 80), Промес, Эль-Хаддади (Васкес, 90).

Предупреждения: Коларж, 43. Крал, 67. Олайинка, 88. Васкес, 98. Соучек, 110.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

14 марта. Прага. Стадион "Эден".

Первый матч - 2:2.