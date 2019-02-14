"Севилья" победила "Лацио" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Севилья" с минимальным счетом обыграла "Лацио" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил нападающий Виссам Бен Йеддер. Экс-спартаковец Квинси Промес появился на поле на 75-й минуте встречи.

Ответный матч между этими командами состоится 20 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания) - 0:1 (0:1)

Гол: Бен Йеддер, 22.

"Лацио" (Италия): Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш (Луис Фелипе, 57), Марушич, Лукас, Лулич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто (Дурмиси, 44), Кайседо, Корреа.

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 75), Гомес, Банега, Васкес, Хесус Навас, Бен Йеддер (Эль-Хаддади, 71), Сарабия (Амаду, 83), Андре Силва.

Предупреждения: Раду, 31. Банега, 44. Корреа, 60. Меркадо, 90+1. Ачерби, 90+3.

Судья: Винчич (Словения).

14 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

Все о Лиге Европы - здесь