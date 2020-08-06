«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» выиграла у «Ромы» (2:0). Из-за изменения формата турнира, связанного с пандемией коронавируса, команды провели только один матч. Игра прошла на нейтральном поле в Дуйсбурге (Германия).

В составе победителей отличились Серхио Регилон и Юссеф Эн-Несири. В концовке у итальянцев был удален Джанлука Манчини. В 1/4 финала «Севилье» предстоит сыграть с победителем матча «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон».

Лига Европы

1/8 финала

«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия) — 2:0 (2:0)

Голы: Регилон, 21 (1:0). Эн-Несири, 44 (2:0).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан, Сусо (Эль-Хаддади, 67), Окампос (Васкес, 90+6), Эн-Несири (де Йонг, 90+3).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов (Вильяр, 78), Спинаццола, Бруну Перес, Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Кристанте, Диавара (К.Перес, 58), Дзаньоло (Пеллегрини, 57), Джеко.

Предупреждения: Коларов, 45+3. Диегу Карлос, 61. Пеллегрини, 86. Хоан Хордан, 90+2.

Удаление: Манчини, 90+8.

Судья: Кайперс (Голландия).

6 августа. Дуйсбург. Стадион «Шауйнсланд-Райзен-Арена».