«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: видеотрансляция матча Лиги Европы
20:00
«Севилья» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче полуфинала Лиги Европы.
В четвертьфинале ЛЕ «Севилья» прошла «Вулверхэмптон» (1:0), «МЮ» обыграл «Копенгаген» (1:0, д.п.).
Следить за матчем «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...