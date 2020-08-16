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«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: видеотрансляция матча Лиги Европы

20:00
Игроки «Манчестер Юнайтед». Фото AFP
Игроки «Манчестер Юнайтед». Фото AFP
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«Севилья» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче полуфинала Лиги Европы.

В четвертьфинале ЛЕ «Севилья» прошла «Вулверхэмптон» (1:0), «МЮ» обыграл «Копенгаген» (1:0, д.п.).

Следить за матчем «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

Севилья — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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