Стали известны составы «Севильи» и «Интера» на финальный матч Лиги Европы.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Коунде, Диегу Карлос, Регилон, Хордан, Фернанду Режес, Банега, Окампос, Л. де Йонг, Сусо.

Запасные — Вацлик, Санчес, Серхи Гомис, Эль-Хаддади, Гудель, Эскудеро, Оливер Торрес, Васкес, Хосе Алонсо, Хенаро Родригес, Пабло Перес, Эн-Несири.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Бастони, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес.

Запасные — Паделли, Алексис Санчес, Моузес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриньяр, Кандрева.

Игра начнется в 22.00 по московскому времени.