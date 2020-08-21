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«Севилья» — «Интер»: пятый гол в финале Лиги Европы. Защитник забил шикарный мяч в падении через себя

21 августа 2020, 23:38

«Севилья» вышла вперед в финальном матче Лиги Европы против «Интера». На 74-й минуте отличился Диегу Карлос, сделавший счет 3:2 ударом в падении через себя.

«Интер» открыл счет на пятой минуте благодаря голу Ромелу Лукаку, после этого Люк де Йонг сделал дубль и вывел «Севилью» вперед, а Диего Годин сравнял счет.

Севилья — Интер

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