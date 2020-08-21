«Севилья» вышла вперед в финальном матче Лиги Европы против «Интера». На 74-й минуте отличился Диегу Карлос, сделавший счет 3:2 ударом в падении через себя.

?? Обычный матч защитника. Привез гол, а потом ударом через себя вывел команду вперед https://t.co/wtrqs5sW1o pic.twitter.com/xLGr0g4g9z — Матч ТВ (@MatchTV) August 21, 2020

«Интер» открыл счет на пятой минуте благодаря голу Ромелу Лукаку, после этого Люк де Йонг сделал дубль и вывел «Севилью» вперед, а Диего Годин сравнял счет.