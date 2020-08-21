На 16-й минуте финального матча Лиги Европы «Севилья» — «Интер» арбитр Данни Маккели поступил совершенно правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота испанской команды, когда мяч после удара Николо Бареллы угодил защитнику Диегу Карлосу в левую руку. Рука находилась в естественном положении, была вытянута вдоль корпуса — никаких оснований для пенальти в такой ситуации нет.

21 августа. Кельн. «Севилья» — «Интер».

21 августа. Кельн. «Севилья» — «Интер».

Но миланцы и их главный тренер Антонио Конте стали бурно выражать недовольство решением судьи. Маккели, полицейский в обычной жизни, проявил выдержку, осадил игроков, а тренеру показал желтую карточку.

На 3-й минуте голландец, наоборот, правильно назначил 11-метровый удар, определив фол в действиях того же Диегу Карлоса. Защитник сбил Ромелу Лукаку. (Александр Бобров)