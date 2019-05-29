Сесар Аспиликуэта: "Челси" выигрывал Лигу Европы в 2013 году. Надеюсь, в среду все повторится"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта перед финалом Лиги Европы против "Арсенала" вспомнил про финал турнира 2013 года, в котором "синие" одержали победу.

- Мы усердно работаем с Сарри с июля, - цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту. - У нас были взлеты и падения, мы не всегда были довольны своими результатами, но после неудач становились сильнее. Мы стали сильнее как команда. Думаю, это одна из причин, по которой "Челси" здесь сегодня. После той тяжелой работы, которую проделывали весь сезон, заслужили провести хороший матч, сыграть с душой и показать все, на что мы способны.

Мы - "Челси", и всякий раз начинаем сезон с мыслями о победах во всех турнирах. Завтра нам предстоит финал, битва за трофей. Мы начали участие в турнире в сентябре и всегда держали в уме выход в финал. Хотели биться за этот кубок. Нас ждет ответственный матч и мы полны амбиций.

Завтра у нас будет возможность продолжить завоевать трофеи. Мы можем завладеть кубком, который выиграли в 2013 году. Я и Давид Луиз тогда были в команде. Знаем, насколько это важное достижение. Надеюсь, завтра все повторится. Сезон, когда выигрываем турниры, лучше, чем те, в которые ничего не выигрываем. Путь сюда длинный. Мы забываем, как много грандов хотели бы оказаться в этом финале. На нашу долю выпало немало тяжелых матчей.

"Челси" - "Арсенал": 29 мая 2019, онлайн-трансляция финала Лиги Европы, начало - 22.00 (мск)

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