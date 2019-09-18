Сержиу Консейсау: «Иногда лучше бороться за победу в ЛЕ, чем вылететь на групповой стадии ЛЧ»
22:15
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, почему иногда полезно вылететь из Лиги чемпионов.
— Иногда лучше бороться за победу в Лиге Европы, чем вылететь на групповой стадии Лиги чемпионов, — приводит слова Консейсау Record. — Мы понимаем, что старт сезона вышел неидеальным, и вылет от «Краснодара» очень больно ударил по команде. Но мы много времени уделяем совершенствованию командных связей. Считаю, нам удается прогрессировать.
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы «Порту» на своем поле примет «Янг Бойз» (22:00).