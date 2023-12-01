«Рома» и «Славия» вышли в плей-офф Лиги Европы

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Сертветтом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:1.

На 21-й минуте встречи нападающий Ромелу Лукаку открыл счет. Хозяевам удалось отыграться только после перерыва — гол забил Крис Бедиа.

В другой встрече группы G пражская «Славия» одержала победу над «Шерифом» (3:2).

Таким образом «Славия» (12 очков) и «Рома» (10 очков) гарантировали себе первые два места в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.