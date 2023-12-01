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Сегодня, 00:58

«Рома» и «Славия» вышли в плей-офф Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рома» на выезде сыграла вничью с «Сертветтом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:1.

На 21-й минуте встречи нападающий Ромелу Лукаку открыл счет. Хозяевам удалось отыграться только после перерыва — гол забил Крис Бедиа.

Лига Европы. Группа G
30 нояб, 23:00. Stade de Geneve (Женева)
Серветт Ж
1:1
Рома

В другой встрече группы G пражская «Славия» одержала победу над «Шерифом» (3:2).

Таким образом «Славия» (12 очков) и «Рома» (10 очков) гарантировали себе первые два места в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. Группа G
30 нояб, 23:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
2:3
Славия Пр

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2023-2024/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Славия (Прага)
ФК Шериф (Тирасполь)
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