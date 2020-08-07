Серхио Регилон: «Севилья» провела отличный матч. Мы хотим выиграть Лигу Европы"

Защитник «Севильи» Серхио Регилон поделился впечатлениями после матча с «Ромой» (2:0) в 1/4 финала Лиги Европы. Он стал автором первого мяча в этой игре.

«Мы провели отличный матч во всех отношениях, — цитирует Регилона официальный сайт УЕФА. — Сегодня мы порадуемся этому успеху, а затем перезарядим батарейки и будем готовиться к нашему следующему «финалу», который нам предстоит сыграть уже через несколько дней.

Все в команде — и те, кто играют, и те, кто не играют — очень сплочены, и я невероятно горжусь всеми. Мы команда во всех смыслах этого слова. Мы хотим выиграть этот турнир. Мы хотим выиграть все, что можем«.

В 1/4 финала «Севилья» сыграет с «Вулверхэмптоном».