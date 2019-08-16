Сергей Юран: «У Бакаева есть потенциальчик. Но пока не делайте из него звезду»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что у полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева есть потенциал. Однако он считает, что не нужно преждевременно делать звезду из 23-летнего россиянина.

— Когда мы попросили вас прокомментировать два подряд дубля Бакаева, вы отказались. Как он вам сегодня?

— Я отказался по простой причине. Рано делать выводы по двум играм. Ну забил ты «Туну» и «Ахмату». Хорошо, но что дальше? Считаю, надо провести полный сезон, а потом уже мы составим впечатление. Если взять ответную встречу со швейцарцами, мне, по большому счету, он ничем не запомнился. Сейчас не могу вспомнить какой-то момент с его участием. Не делайте из Бакаева звезду преждевременно.

Не заостряйте на нем всерьез внимание. Это вредит парню. Несомненно, мне хочется, чтобы Зелимхан вырос в классного мастера, поиграл в Европе. Но сейчас его рано хвалить. Пока он, как говорится, ни о чем. Не могу назвать его состоявшимся исполнителем. Все может поменяться за полгода. Бывает, человек оформляет два дубля и пропадает... Не спешите. Да, видны задатки, есть страсть, есть желание. На этом пока все. Дальше все зависит от него. Потенциальчик у него имеется — надо развивать. Не могу утверждать, что у нас появился серьезный игрок. Появляется — так, наверное, правильнее. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Юрана — утром на сайте «СЭ»