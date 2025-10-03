Юран — о баннере болельщиков «Штурма»: «Это тронуло. Приятно, что фанаты вне политики»

Бывший футболист «Штурма» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на баннер болельщиков австрийского клуба.

Болельщики «Штурма» растянули баннер с изображением Юрана перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:1).

«25 лет прошло. Приятно вдвойне, потому что поколение фанатов уже другое. Тогда кто-то был маленькими детьми, кого-то вообще еще не было. А они помнят. И это тронуло. К тому же сейчас не сильно российских спортсменов допускают куда-то. И чтобы в Австрии вывесили баннер российского футболиста с фамилией на полтрибуны... Это меня действительно тронуло. Приятно, что фанаты вне политики», — сказал Юран «СЭ».

Фанаты посвятили перформанс матчу Лиги чемпионов сезона-2000/01, в котором «Штурм» победил «Рейнджерс» (2:0), а Юран стал автором одного из голов.