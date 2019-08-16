Сергей Юран: «Без Тила и Ларссона «Спартак» «поплыл»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что красно-белым некем усиливать игру в матчах Лиги Европы. Новички Гус Тил и Джордан Ларссон не могут играть, так как ранее были заявлены за прежние клубы.

— А кем «Спартак» собирается усиливать игру в Лиге Европе?

— Сегодня вышли на замену Мелкадзе, Джано и Мельгарехо.

— Ну не знаю... Не могу утверждать, что это 100-процентное усиление. Ведь «Брага» — уже другой уровень. А если не дай бог кто-то сейчас еще получит травму в чемпионате России? 11 человек «Спартак», конечно, наберет. Но кто решит? После «Ахмата» «Спартак» не смог по объективным причинам рассчитывать на двух футболистов — Тила и Ларссона. И что мы увидели?

— Что?

— Что «Спартак» «плывет»... Получается: убери двоих, и сразу возникают проблемы? Хм... Да, парни молодцы сегодня, проявили характер, старались. Но в первом тайме почему-то мячом владели швейцарцы. Плюс хозяевам нужно поблагодарить вратаря гостей. За «привоз» первого гола. Мне кажется, этот момент надломил «Тун». (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Юрана — утром на сайте «СЭ»