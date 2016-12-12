Сергей Веденеев: "Зенит" сложно назвать фаворитом в паре с "Андерлехтом"

Бывший нападающий "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для питерской команды. В соперники подопечным Мирчи Луческу достался "Андерлехт".
– В таких турнирах, как Лига Европы, не бывает слабых соперников, – сказал Веденеев. – Здесь скорее уместно говорить о делении команд на хорошие и очень хорошие. "Андерлехт" больше все-таки относится ко второй категории. Эта команда является типичным представителем голландского и бельгийского футбола, потому что, не имея в составе как таковых звезд, обладает при этом высоким средним уровнем игроков. Команда эта звезд с неба не хватает, но является очень хорошей.
– Можно ли назвать "Зенит" фаворитом в этой паре?
– С такой игрой, которую сейчас демонстрирует "Зенит", его сложно назвать фаворитом. В этой паре трудно кому–то отдать предпочтение. (Артем РЯБОВОЛ)
old grumbler
Al Rains----------- а твои на какие клубы умеют настраиваться - на космос что ли?
18:31
Крос
дед565---, ИМХО, ПОЯВИЛАСЬ КОМАНДА БОЙЦОВ И ИГРОКОВ! Я ГОВОРЮ О РОСТОВЧАНАХ.. буду волноваться только за них..----------------------А чего ты тут-то про это пишешь? Вроде статья про шансы Зенита по мнению Веденеева. Который, кстати, был опорным полузащитником, но никак не нападающим.
18:14
дед565
играл в хоккей..-это другое! раньше переживал за свой клуб и в футболе-ЦСКА... С ГОДАМИ ВСЕ МЕНЬШЕ! и лет 8 назад разочаровался вообще из-за купли продажи... переходов, как проститутки! после ЧЕ2016 вообще с блевотиной относился к российскому футболу, а фанов, считаю дебилами! за кого впрягаются? участникам ЧЕ2016 я бы привязал ГОЛУБЫЕтрусы под клубными майками! но вот Москвой, увидел команду.которая бьется за свое имя и честь.. как в хоккее, ребята готовые лечь под шайбу! впервые за много лет, ИМХО, ПОЯВИЛАСЬ КОМАНДА БОЙЦОВ И ИГРОКОВ! Я ГОВОРЮ О РОСТОВЧАНАХ.. буду волноваться только за них.. а вообще сборной России именно этого не хватило, чтобы быть проигравшими, но достойными. болельщиков же других команд -уважаю!
17:43
old grumbler
Ну слава богу наконец не считают Зенит фаворитом может достойно сыграет а то как то раньше всё заранее всех в мыслях обыгрывали а на деле не получалось.
16:43
Al Rains
Да, не умеет зенит на средние команды настраиваться, поэтому и бз дите...
16:40