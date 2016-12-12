Сергей Ташуев: "Краснодару" нужна встряска, чтобы ожить"

Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что "быков" ждет интересное противостояние с "Фенербахче". По словам наставника, уровень команды пока не отвечает условиям, созданным в клубе.

– С чем связываете такую слабую игру "Краснодара" перед перерывом? Не считая, конечно, матч с "Зенитом".

– Комплекс причин, это наверняка. Хотя нужно знать ситуацию изнутри. Во-первых, новый тренер. Срочный эффект прошел, сейчас идет долгосрочный эффект. Требования меняются. А во-вторых, это мое личное мнение со стороны, все-таки нужно "Краснодар" обновлять. Я это уже как-то сказал. "Краснодар" – это "свой дом". Они выстраивают отношения таким, что "Краснодар" – это дом, это семья. Но мне кажется, дом надо немножко подрихтовать, сделать небольшой ремонтик.

– В смысле?

– Несколько обновить состав, поменять что-то. Поэтому, возможно, игра не смотрелась в последних матчах. Это все комплекс различных причин, в том числе и психология, потому что эти футболисты играют не один год. Заложенная база трех лет теми же футболистами – она никуда не денется. Ее можно перебивать по новой, либо брать новых футболистов, это частично возможно. То есть нужно делать какую-то встряску, чтобы команда ожила.

– На этом фоне, какими видите перспективы "Краснодара" в Лиге Европы?

– Если брать 2010 год, когда я работал главным тренером "Краснодара", нам удалось сделать очень хорошую команду. Мы долгое время шли на первом месте, и в конце концов в трудном нашем случае за один год вышли в премьер-лигу. Да, по игре мы были тогда не очень хороши, но в силу субъективных, организаторских и финансовых причин мы получили право играть в элите. Но сама структура клуба немножко отставала от премьер-лиги и еще не была наработана. Сегодня ситуация выглядит наоборот. Клуб уже готов достигать больших успехов во всех отношениях. И инфраструктура отличная, и стадион шикарнейший, и руководители, и никаких финансовых проблем. Все четко и на высочайшем мировом уровне. А команда немножко отстает. Если брать сам футбольный клуб, то, да, уже пора добиваться больших успехов, а если брать команду, саму игру, то сегодня она отстает. Поэтому большие успехи не так близки. (Екатерина ПОТАПОВА)