Сергей Семак: "Зенит" ждут две очередные тяжелые встречи"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где соперником питерской команды стал "Вильярреал", сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Первая встреча пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге.

– Все испанские команды очень хорошо контролируют мяч и уверенно выступают у себя дома. Это сильный чемпионат, один из лучших. Так что нас ждут две очередные тяжелые встречи. Посмотрим, как все сложится. Надеюсь, мы будем выглядеть лучше и в плане качества, и в плане состояния, появится тонус, и мы сможем сыграть как можно увереннее.



Я думаю, что турнирная ситуация в чемпионате не влияет на состояние соперника. Наоборот, не самое удачное выступление в лиге – очень серьезная мотивация к тому, чтобы реабилитироваться и как можно более удачно сыграть в другом турнире.



Конечно, всегда лучше начинать на выезде, ведь тогда появляется возможность уже на своем поле варьировать рисунок, игру, понимая, что именно нужно. Но в любом случае противостояние состоит из двух матчей, поэтому большого значения тот факт, что мы начнем на "Газпром Арене", не имеет, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита" на своем официальном сайте.

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