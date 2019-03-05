Сергей Семак – о "Вильярреале": "Занимаемое ими место в чемпионате совершенно не соответствует их уровню"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, как мотивирует своих подопечных, сообщает официальный сайт питерской команды. 43-летний российский специалист считает, что "Вильярреал", который является соперником сине-бело-голубых по 1/8 финала Лиги Европы, занимает незаслуженно низкое место в чемпионате Испании.

Первая встреча между клубами пройдет 7 марта, в Санкт-Петербурге.

– Как удается сбалансировать состав с опытными игроками? Если игрок опытный, но по каким-то причинам не попадает в состав, самое главное – установить правильный контакт с ним. Слава Богу, у нас не возникает проблем с этим аспектом. Все ребята в команде уважают себя и коллектив.

Мотивация футболистов? Зависит от игры, от состояния футболистов. Универсального алгоритма нет. Здесь важен как профессионализм, так и интуиция.

"Вилльяреал" – очень хорошая команда. Занимаемое ими место в чемпионате совершенно не соответствует их уровню, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".