Сергей Семак: "Надеюсь, Дзюба в ближайших играх выйдет на свой уровень"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче" (3:1) отметил, что доволен игрой команды, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Показалось, что Дзюба был далек от тонуса. Как долго ему нужно, чтобы набрать форму?

– Кто-то быстро вкатывается, и достаточно двух-трех матчей. Кому-то времени нужно больше. Он работает хорошо. Надеюсь, в ближайших играх он выйдет на тот уровень, на который сам себя поднял. Кто будет сильней, решим во время тренировочного процесса. Игровую практику будут получать многие, но нужно это право заслужить.

– Вы не собирались идти ва-банк в перерыве?

– Такого задания не было, так как цена ошибки была достаточно высока. Мы пропустили мяч, который усложнил нам цель, но мы знали: будут моменты, нужно их только реализовать. Думаю, победу мы заслужили. Настраивать никого не надо было, футболисты – профессионалы. Их не нужно настраивать. До них нужно только доносить мысли.

– Дзюба сегодня очень часто опускался вниз. Почему вы так решили?

– Для того, чтобы он вытягивал из обороны Шкртела или Мехмета Топала, он тоже смещался в эту зону. Из-за этого Дриусси уходил в центр и исполнял передачи, на которые прекрасно открывается Азмун. У нас все получалось неплохо.​

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