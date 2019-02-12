Сергей Семак: "Игрокам "Зенита" будет приятно играть в такой атмосфере"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал комментарий перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

- Заявка на Лигу Европы ограничена. Могли заявить троих игроков. Новички пришли поздновато, чтобы что-то наиграть. Остальные игроки готовы нормально. Первый официальный матч, сложности будут но это футбол, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч ТВ". - Краневиттер будет играть с Барриосом в опорной зоне, Дриусси будет располагаться выше, Эрнани будет играть слева. Атмосфера на стадионе? Настоящие болельщики всегда поддерживают команду, независимо от места. Для футболистов приятно играть в такой атмосфере.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" начнется в 20.55 по московскому времени.

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