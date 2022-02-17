Сергей Семак: «Хорошо, что отменили правило выездного гола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Бетисом» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы высказался об отмене правила выездного гола

— Сегодня «Зенит» пропустил три, но правила выездного гола больше нет. Как вы относитесь к его отмене? За или против?

— То, что его отменили — хорошо. Но «Бетис» — команда, которая играет больше в атаку, забивает. Мы с Пеллегрини обменялись репликами по поводу того, что обе команды хотят играть в атаку, для зрителей. Такое количество мячей — всегда хорошо. Понятно, что статистика против нас. Но самое важное — сохранять веру и делать все от нас зависящее для положительного результата, — сказал Семак.

Ответный матч состоится 24 февраля. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.