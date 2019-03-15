Сергей Семак: "Чтобы пройти "Вильярреал", помимо желания, нужно немножко удачи"

​Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в ответном матче Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:2) отметил, что не сравнивает этот "Зенит" с тем, что победил испанцев в 2008 году, передает спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– 11 лет назад "Зенит" по сумме двух матчей победил более звездный "Вильярреал". Сейчас – нет. Говорит ли это о разнице в уровнях чемпионатов.

– Мне сложно сравнивать игры которые были 11 лет назад. В этом матче у нас были проблемы. Например, с заявкой Лиги Европы. Местами мы смотримся неплохо, но есть куда расти. Ожидать фееричного выступления от нас было сложно. Ребята старались, молодцы. Хотели победить, и пока шансы были осязаемы, мы играли активно. Надо было забить – один, а лучше два мяча. Тогда игра бы пошла иначе.

– Что случилось с командой после первого пропущенного мяча? Почему она не продолжала в том же духе, что и в начале встречи?

– Чтобы пройти "Вильярреал", помимо желания, нужно было немножко удачи. Выигрывает тот, кто забивает, а вернуться в игру после 0:2 было очень сложно.