Сергей Семак: "Был на субмарине в Архангельске"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" рассказал, что был на подводной лодке, передает из Вильярреала спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- Есть стереотип, что команда, которая участвует только в одном турнире, имеет больше шансов на победу в нем. Свободный календарь, одна игра в неделю, больше времени на восстановление. Это действительно так, или футболисты все же предпочитают играть два раза в неделю? И как лучше "Зениту"?

- Все зависит от множества факторов - от скамейки, от того, насколько готовы футболисты играть с точки зрения тренера. Всегда хочется иметь достаточно времени для подготовки, но в Лиге Европы нам сложно - уже четвертый матч проводится накануне важной для "Зенита" игры. Зачастую эти выезды далекие. Футболисты скажут, что больше хотят играть, чем тренироваться, но у меня более разноплановый ответ - тренер обдумывает больший объем информации. Конечно, легче готовиться, когда участвуешь в одном турнире.

- Вы когда-нибудь были на субмарине - символе "Вильярреала"?

- Да, в Архангельске был на интересной подлодке. Мне понравилось. Но вряд ли там понравится тем, кто боится замкнутого пространства.

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