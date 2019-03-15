Сергей Семак: "Азмуну нужно прибавлять"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в ответном матче Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:2) объяснил, почему в основе вышел Эрнани, передает спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

– Почему на левом фланге играл Эрнани, а в центр полузащиты вы решили отправить Шатова?

– Выбор пал не на Набиуллина, потому что Эрнани – более атакующий игрок. Он лучше играет на втором этаже, с хорошим ударом, с точки зрения атаки больше нужен команде. Хотели играть активнее в нападении, но при этом не забывали, что у противника три нападающих. Часть времени приходилось играть с ними персонально один в один. Есть определенные проблемы, не все знакомы с этой схемой.

​– У Азмуна всегда были проблемы с реализацией явных моментов. С чем связаны четыре нереализованных им выхода один на один?

– Ему нужно прибавлять, работать. Моментов у него больше, чем забитых мячей. Нужно стремиться их реализовывать.

– Показалось, что Лунев далеко вышел из ворот перед первым голом. Согласны? С чем связаны его проблемы при выносах мяча при прессинге?

– В первом тайме местами контроль мяча был лучше. Мне понятно желание упростить игру и выбить мяч подальше от ворот. Старались выходить из-под прессинга, работаем. Местами это получается, местами нет.

– Тяжело ли вам было выбирать состав на эту встречу?

– Календарь сложный, мы отталкиваемся от функционального состояния игроков и пытаемся выжимать максимум из того, что можем. Проблема с выбором небольшая.