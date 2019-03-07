Сергей Семак: "Анюков отсутствовал по уважительной причине, Набиуллин – по решению тренера"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Вильярреала" (1:3) отметил, что игра команде не удалась, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе, – сказал Семак. – Были и у нас моменты, и у "Вильярреала". Во втором сыграли хуже, пропущенный нами после аута и отскока повлиял на ход матча гораздо сложнее стало. "Вильярреал" контролировал мяч, а мы пытались форсировать игру, появилось много потерь. Проиграли, старались, но не хватило сил для нужного нам результата.

– В подавляющем большинстве игр Лиги Европы "Зенит" владел мячом заметно меньше соперников и меньше них бил по воротам. Вы намеренно отдаете инициативу соперникам? И если да, то почему?

– Нет. Так складываются матчи, мы торопимся, форсируем атакующие действия. Я уже говорил: теряем мяч, чтобы его отбирать. Будем работать, стабилизировать состав. Если в чемпионате более широкий выбор исполнителей, то в Лиге Европы не такой большой.

– Что с Набиуллиным и Анюковым почему их не было в составе?

– Анюков отсутствовал по причине личного характера, очень уважительная. Набиуллина нужно было либо ставить в состав, либо вынести из заявки, потому что лишний защитник не был нужен. Это решение тренера.​

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