Сергей Ребров: «Каждая допущенная ошибка в матче с ЦСКА может дорого обойтись»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров призвал свою команду быть внимательнее в матче 3-го группового турнира Лиги Европы с ЦСКА.

— Армейцы будут играть агрессивно, — заявил Ребров в эфире «Матч ТВ». — Каждая допущенная ошибка может нам дорого обойтись. Нужно найти баланс между атакой и обороной. Я не думаю о результате. Важно, насколько мы готовы контролировать мяч, играть агрессивно, а результат может быть любым. Мы настраиваемся на победу.

Отметим, что Ребров давал интервью на английском языке.