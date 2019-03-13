Сергей Петров: "Скорректируем свои действия с "Валенсией"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" заявил, что команда сделала выводы после первой встречи (1:2) и надеется подарить праздник болельщикам, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Первый матч мы отыграли, и знаем, как соперник действует, – отметил Петров. – Скорректируем наши действия, все должно быть хорошо. Мы играем дома, при своих трибунах. Хотелось бы подарить праздник нашим болельщикам. Снег? Мы готовы играть в любую погоду. (Екатерина Потапова)

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