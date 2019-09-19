Сергей Петров: «Будем усердно работать, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы»
07:30
Защитник «Краснодара» Сергей Петров отметил, что команда попала в непростую группу Лиги Европы. В 1-м туре краснодарцы встретятся с «Базелем»?.
— Я бы сказал, что «Краснодар» попал в непростую группу, — цитируют «Известия» Петрова. — Все соперники примерно одинаковые по уровню. Так что будем усердно работать, чтобы преодолеть этот этап еврокубка и выйти в плей-офф.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Базель» — «Краснодар», который пройдет 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур