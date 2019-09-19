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Сергей Петров: «Будем усердно работать, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы»

07:30
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Защитник «Краснодара» Сергей Петров отметил, что команда попала в непростую группу Лиги Европы. В 1-м туре краснодарцы встретятся с «Базелем»?.

— Я бы сказал, что «Краснодар» попал в непростую группу, — цитируют «Известия» Петрова. — Все соперники примерно одинаковые по уровню. Так что будем усердно работать, чтобы преодолеть этот этап еврокубка и выйти в плей-офф.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Базель» — «Краснодар», который пройдет 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://iz.ru/922791/sevastian-terletckii/mudryi-ludogoretc-tcska-nachinaet-ligu-evropy-matchem-v-bolgarii

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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