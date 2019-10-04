Сергей Матвеев: «Шансы выйти в плей-офф у «Краснодара» есть»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после поражения в матче 2-го тура Лиги Европы с «Хетафе» (1:2) считает, что команда может выйти в плей-офф, несмотря на два поражения в двух встречах.

— Нет, зачем концентрироваться на каком-то одном турнире, у нас есть определенные задачи, идем от матча к матчу, — цитирует ТАСС Матвеева. — Мы немножко теряем в созидании игры, пытаемся это находить. Насколько я знаю, параллельный матч закончился вничью, поэтому шансы выйти в плей-офф есть, здесь не надо останавливаться, нужно идти вперед. Надеемся, что все будет лучше.

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