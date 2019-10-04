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Сергей Матвеев: «Когда вышел Ари, игра кардинально изменилась»

00:18
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат матча Лиги Европы с «Хетафе» (1:2).

— Это игра. Где-то недосмотрели, где-то ошибались, — признался тренер в эфире «Матч ТВ».

Во втором тайме, когда вышел Ари, игра кардинально изменилась. Нам не хватает людей. Мы это понимаем. От нас хотят большего, но, когда выпадают системообразующие игроки, то потенциал падает.

Мы приберегаем Ари, потому что у его возможностей пока есть ограничения.

Краснодар — Хетафе

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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