Сергей Матвеев: «Когда выпадают основные игроки, держать уровень непросто»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Хетафе» рассказал о подготовке к этой игре, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— «Хетафе» пропускал в каждом матче, кроме встреч в Лиге Европы. По каким играм соперника вы готовились к матчу?

— Мы смотрели последние 5 матчей. «Барселона», «Валенсия», «Трабзонспор», «Мальорка»... На некоторых более ранних матчах фокус был меньше.

— Череда травм не говорит о том, что пора что-то менять в плане физической подготовки футболистов?

— Мы находимся в таком графике, то в основном занимаемся восстановлением. С августа мы играем с таким календарем, что за 28 дней провели 9 матчей. Из этого сложного графика вытекают такие последствия. У нас много перелетов, матчей. Мы провели матчи с «Порту», «Олимпиакосом», «Локомотивом». Топовые игры, которые выжимали нас до конца. Но это часть игры, жизни футболистов.

— Кого в первую очередь следует опасаться в «Хетафе»? Как команда будет выстраивать свою игру?

— Очень сложно кого-то отметить. Мы бы отметили всю команду, которая борется за каждый мяч, прессингует по всему полю, много фолит в некоторых матчах. Нас ждет трудная борьба, и именно в этом компоненте нам нужно победить.

— Удается ли при всех кадровых проблемах в команде находить баланс в турнирах?

— Сложно. Когда выпадают основные игроки, держать уровень бывает непросто. Мы пытаемся это делать, переключаться, готовить ребят. Да, мы провели не лучший матч в Базеле, но постараемся это исправить при своих болельщиках и показать хорошую игру.