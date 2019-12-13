Сергей Матвеев: «Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты матч шел на равных»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Хетафе» (0:3).

— «Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты матч шел на равных, — приводит слова Матвеева официальный сайт клуба. — Были равные подходы. Мы ожидали сложного матча, так как «Хетафе» играет в сложный и вязкий футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол.

- Все тянули время, даже мальчики, подающие мячи?

— Мне не делали замечания за то, что торопил мальчика. Да, я просил болблоя, чтобы он бросал мяч быстрее. Ощущение затяжки времени было.

— Были проблемы с вылетом в Испанию.

— Это всегда неприятно, если что-то выходит из графика. Не могу сказать, что это сыграло решающую роль.

«Хетафе» — очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали легкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать.

Мы говорили, что нам бы хотелось подойти к перерыву в верхней части таблицы РПЛ, чтобы подождать возвращения травмированных и весной выглядеть чуть более интересно.

— Будет корректировка графика после вылета из ЛЕ?

— Одна ситуация, когда выходишь в плей-офф, другая — когда нет. Будет дополнительный сбор.