Сердар Азмун: "Каким бы сильным ни был "Фенербахче", Зенит постарается пройти дальше"

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун на пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" ответил на вопросы журналистов.

- Как вы осваиваетесь в новой команде и готовы ли уже сыграть все 90 минут? - вопрос Азмуну.

- Чувствую себя хорошо, а буду играть или нет - зависит от тренера.

- Что не удалось "Зениту" в первом матче? И что должна сделать команда завтра, чтобы пройти дальше?

- Тренер должен сказать, что нам нужно делать. Уверен, он проанализировал соперника. "Фенербахче" - хорошая команда, но мы со своей стороны сделаем все, чтобы достичь нужного результата.

- Насколько фактор домашнего поля будет преимуществом для "Зенита"?

- Наши болельщики не хуже фанатов "Фенербахче", у нас будет хорошая поддержка, будем стараться.

- Чем опасен соперник?

- Каким бы сильным ни был "Фенербахче", мы постараемся выполнить установку тренера и добиться нужного результата. (Егор Бычков)

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