Сеоане считает, что отмена правила выездного гола сделала матчи еврокубков зрелищнее

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане прокомментировал поражение от «Аталанты» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, это был еще один очень зрелищный матч. Все увидели, что без правила выездного гола обе команды были смелее и не боялись атаковать. «Байеру» нужно улучшать свою игру, лучше контролировать ход встречи и быть более опасными в последней трети поля.

Не думаю, что сегодня мы заслуживали большего. Это правда, что в первом тайме мы владели преимуществом в течение 20 минут, но «Аталанта» также очень усложняла нам жизнь, их нападающие не давали нам спокойной жизни, они много атаковали по флангам и входили в штрафную", — цитирует Football Italia

Ответная игра между «Байером» и «Аталантой» состоится через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.