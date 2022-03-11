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Сегодня, 04:46

Сеоане считает, что отмена правила выездного гола сделала матчи еврокубков зрелищнее

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане прокомментировал поражение от «Аталанты» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, это был еще один очень зрелищный матч. Все увидели, что без правила выездного гола обе команды были смелее и не боялись атаковать. «Байеру» нужно улучшать свою игру, лучше контролировать ход встречи и быть более опасными в последней трети поля.

Не думаю, что сегодня мы заслуживали большего. Это правда, что в первом тайме мы владели преимуществом в течение 20 минут, но «Аталанта» также очень усложняла нам жизнь, их нападающие не давали нам спокойной жизни, они много атаковали по флангам и входили в штрафную", — цитирует Football Italia

Ответная игра между «Байером» и «Аталантой» состоится через неделю — 17 марта. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Байер
Голы
Арангис, 11 (0:1), Малиновский, 23 (1:1), Муриэль, 25 (2:1), Муриэль, 49 (3:1), Диаби, 63 (3:2)
Аталанта
Муссо Толой Джимсити (Паломино, 69) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Мехле, 78) Копмайнерс Фройлер де Рон Малиновский (Бога, 69) Муриэль (Миранчук, 78)
Байер
Градецки Та Баккер Тапсоба Фримпонг (Фосу-Менса, 80) Арангис Паласиос Вирц (Азмун, 85) Аларио (Коссуну, 62) Диаби Адли (Паулинью, 80)
Предупреждения
Толой 63’  -  Баккер 73’, Вирц 78’
Судьи
Йованович (Сербия)
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ФК Аталанта
ФК Байер
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