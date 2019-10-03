«Сент-Этьен» и «Вольфсбург» сыграли вничью в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы — 1:1. За французский клуб забил Тимоте Колодзейчак, за немецкую команду отличился Виллиам де Азеведо.

В другом матче дня «Александрия» и «Гент» сыграли вничью — 1:1

Лига Европы

Группа I

«Сент-Этьен» (Франция) — «Вольфсбург» (Германия) — 1:1 (1:1)

Голы: Колодзейчак, 13 (1:0). Виллиам, 15 (1:1).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши (Мукуди, 60), Перрен, Колодзейчак, Салиба, М`Вила, Хазри (Аби, 86), Юссуф, Амума, Берич (Буанга, 65), Норден.

«Вольфсбург»: Перван, Брума, Кнохе, Руссийон (Штеффен, 83), Тиссеран, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус, Брекало (Жуан Виктор, 72), Вегхорст (Нмеча, 60).

Предупреждения: Берич, 40. Арнольд, 50. Брума, 84.

Судья: Поусон (Англия).

3 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Лига Европы

Группа I

«Александрия» (Украина) — «Гент» (Бельгия) — 1:1 (0:1)

Голы: Депуатр, 6 (0:1). Ситало, 60 (1:1).

«Александрия»: Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Гречишкин, Лучкевич (Безбородько, 86), Банада, Ковалец (Довгий, 75), Третьяков, Ситало (Шастал, 80).

«Гент»: Камински, Асаре, Лустиг, Пластун, Нгаде-Нгаджюи, Кумс, Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Кубо, 89), Депуатр (Квилитая, 85), Давид.

Судья: Мое (Дания).

3 октября. Львов. Стадион «Арена Львов».

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